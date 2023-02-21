Купленова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1896
Сын: Купленов Стефан Илларионов
Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
19.05.1899
Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Илларионова
Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купленов Федор Илларионов
Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов
Смерть
Неизвестно