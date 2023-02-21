Купленова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленова Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1896

Сын: Купленов Стефан Илларионов

Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
19.05.1899

Сын: Купленов Иван Илларионов

Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Илларионова

Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купленов Федор Илларионов

Отец ребёнка: Купленов Илларион Стефанов

Смерть
Неизвестно
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