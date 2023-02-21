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Купленова Ирина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Пелагея (1)

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
10.02.1862

Сын: Купленов Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
03.05.1864

Дочь: Пелагея (2)

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Домна Стефанова

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Купленов Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
08.06.1869

Сын: Купленов Кирилл Стефанов

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Купленов Илларион Стефанов

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Купленов Стефан Григорьев

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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