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Купленов Кирилл Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869

Отец: Купленов Стефан Григорьев

Мать: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Купленов Роман Кириллович

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: Александра Кириллова

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
21.12.1901

Сын: Купленов Стефан Кириллов

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Купленов Василий Кириллов

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Купленов Федор Кириллов

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Клавдия Кириллова

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Дарья Кириллова

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Вера Кириллова

Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленова Федосья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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