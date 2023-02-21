Купленов Кирилл Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Купленов Роман Кириллович
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: Александра Кириллова
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
21.12.1901
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Купленов Василий Кириллов
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
15.06.1907
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Клавдия Кириллова
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Дарья Кириллова
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Вера Кириллова
Мать ребёнка: Купленова Федосья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно