Анастасия Павлова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти07.10.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Трофименков Павел Стефанов
Мать: Харитина Никифорова
Бракосочетание
25.01.1831
Муж: Савва Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борис Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
26.07.1836
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
04.02.1838
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Илья Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
09.10.1842
Дочь: Параскева Саввина
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
16.03.1844
Дочь: Дария Саввина
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
26.05.1846
Сын: Нил Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
07.11.1848
Сын: Михаил Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Смерть
07.10.1852
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Анисия Саввина
Отец ребёнка: Савва Кодратов