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Анастасия Павлова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Трофименков Павел Стефанов

Мать: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Савва Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борис Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1836

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1838

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Илья Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1842

Дочь: Параскева Саввина

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1844

Дочь: Дария Саввина

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1846

Сын: Нил Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1848

Сын: Михаил Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.10.1852
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Анисия Саввина

Отец ребёнка: Савва Кодратов

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