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Трофименков Павел Стефанов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Степан Трофимов

Мать: Матрона

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Трофименков Михаил Павлов

Мать ребёнка: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1806

Сын: Трофименков Алексей Павлов

Мать ребёнка: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Трофименков Пахом Павлов

Мать ребёнка: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1817
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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