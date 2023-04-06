Трофименков Павел Стефанов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Степан Трофимов
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1801
Сын: Трофименков Михаил Павлов
Мать ребёнка: Харитина Никифорова
Рождение ребёнка
18.03.1806
Сын: Трофименков Алексей Павлов
Мать ребёнка: Харитина Никифорова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Харитина Никифорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Харитина Никифорова
Смерть
1817