Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Трофименков Павел Стефанов

Отец ребёнка: Степан Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Дария (Степанова)

Отец ребёнка: Степан Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ефросиния Степанова

Отец ребёнка: Степан Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Степан Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1793

Сын: Даниил Степанов

Отец ребёнка: Степан Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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