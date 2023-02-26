Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Трофименков Павел Стефанов
Отец ребёнка: Степан Трофимов
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Дария (Степанова)
Отец ребёнка: Степан Трофимов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ефросиния Степанова
Отец ребёнка: Степан Трофимов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Степан Трофимов
Рождение ребёнка
17.12.1793
Сын: Даниил Степанов
Отец ребёнка: Степан Трофимов
Смерть
Неизвестно