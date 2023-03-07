Харитина Никифорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Трофименков Михаил Павлов
Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов
Рождение ребёнка
18.03.1806
Сын: Трофименков Алексей Павлов
Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов
Смерть
Неизвестно