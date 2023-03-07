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Харитина Никифорова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Трофименков Михаил Павлов

Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1806

Сын: Трофименков Алексей Павлов

Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Трофименков Пахом Павлов

Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Трофименков Павел Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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