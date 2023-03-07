Трофименков Михаил Павлов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Трофименков Павел Стефанов
Мать: Харитина Никифорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Трофименкова Ольга
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трофименков Корнилий Михайлов
Мать ребёнка: Трофименкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофименкова Ольга
Смерть
Неизвестно