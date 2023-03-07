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Трофименков Михаил Павлов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Трофименков Павел Стефанов

Мать: Харитина Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Трофименкова Ольга

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трофименков Корнилий Михайлов

Мать ребёнка: Трофименкова Ольга

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофименкова Ольга

Смерть
Неизвестно
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