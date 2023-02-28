Борис Саввин
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти29.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Савва Кодратов
Мать: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
20.09.1879
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Устина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Ефимова
Смерть
29.09.1908
на призрении в Поречской земской богодельне
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
на Свято-Троицком кладбище г.Поречья