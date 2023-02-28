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Борис Саввин

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

29.09.1908

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Савва Кодратов

Мать: Анастасия Павлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1879

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Устина Ефимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Ефимова

Смерть
29.09.1908
на призрении в Поречской земской богодельне
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
на Свято-Троицком кладбище г.Поречья
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