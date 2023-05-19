Иван Борисов
Место рождения
Дата рождения20.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1879
Отец: Борис Саввин
Мать: Устина Ефимова
Бракосочетание
05.07.1898
Жена: Матрона Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно