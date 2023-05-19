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Иван Борисов

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1879

Отец: Борис Саввин

Мать: Устина Ефимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1898

Жена: Матрона Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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