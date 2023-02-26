Матрона Михайлова
Место рожденияд.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1898
Муж: Иван Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
Смерть
Неизвестно