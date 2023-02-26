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Матрона Михайлова

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Место рождения

д.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: ?

Мать: ?

д.Бозыли Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1898

Муж: Иван Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Иван Борисов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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