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Черемисинов Григорий

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.11.1808

Дата смерти

05.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1808

Отец: Черемисинов Трофим Харламович

Мать: Черемисинова Васса

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крещение
17.11.1808
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Крестный из. Парюжской (Большой Парюг) Маркел Емельянович Баранов | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1816

Сын: Черемисинов возможный Андрей

Мать ребёнка: Неонила Потаповна

Бракосочетание
11.03.1830

Жена: Неонила Потаповна

Witnesses:Того же починка Сергей Куимов, Прохор и Афонасий Черемисиновы
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Черемисинов возможный Григорьевич

Мать ребёнка: Неонила Потаповна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Черемисинов возможный Тимофей

Мать ребёнка: Неонила Потаповна

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.05.1835

Сын: Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич

Мать ребёнка: Неонила Потаповна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Смерть
05.05.1859
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от натуральной | МК 1859 с.Круглыжи 237-73-256, л.191об.
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