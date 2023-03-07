Черемисинов Григорий
Место рождения
Дата рождения10.11.1808
Дата смерти05.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.11.1808
Отец: Черемисинов Трофим Харламович
Мать: Черемисинова Васса
Крещение
17.11.1808
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Крестный из. Парюжской (Большой Парюг) Маркел Емельянович Баранов | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1816
Сын: Черемисинов возможный Андрей
Мать ребёнка: Неонила Потаповна
Бракосочетание
11.03.1830
Жена: Неонила Потаповна
Witnesses:Того же починка Сергей Куимов, Прохор и Афонасий Черемисиновы
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Черемисинов возможный Григорьевич
Мать ребёнка: Неонила Потаповна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Черемисинов возможный Тимофей
Мать ребёнка: Неонила Потаповна
Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.05.1835
Сын: Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич
Мать ребёнка: Неонила Потаповна
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Смерть
05.05.1859
Причина смерти: от натуральной | МК 1859 с.Круглыжи 237-73-256, л.191об.