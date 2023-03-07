Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.05.1835

Дата смерти

02.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1835

Отец: Черемисинов Григорий

Мать: Неонила Потаповна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Рождение ребёнка
10.12.1855

Сын: Черемисинов Данило

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный этой же деревни Феропонт Тихонов Куимов
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
10.12.1856

Сын: Черемисинов Данило

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Черемисинов Анфиноген сын

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
12.01.1861

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: того починка Родиона Черемисинова жена Марфа Артемьевна
Рождение ребёнка
30.10.1863

Сын: Черемисинов Галактион Иосифович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
того починка Михаил Прохоров Черемисинов
Рождение ребёнка
25.05.1869

Сын: Черемисинов Игнатей

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1870

Сын: Черемисинов Емельян

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Смерть
02.12.1900
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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