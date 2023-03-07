Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1835
Дата смерти02.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1835
Отец: Черемисинов Григорий
Мать: Неонила Потаповна
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Рождение ребёнка
10.12.1855
Сын: Черемисинов Данило
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
крестный этой же деревни Феропонт Тихонов Куимов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
10.12.1856
Сын: Черемисинов Данило
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1859
Сын: Черемисинов Анфиноген сын
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
12.01.1861
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
крестная: того починка Родиона Черемисинова жена Марфа Артемьевна
Рождение ребёнка
30.10.1863
Сын: Черемисинов Галактион Иосифович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
того починка Михаил Прохоров Черемисинов
Рождение ребёнка
25.05.1869
Сын: Черемисинов Игнатей
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
03.08.1870
Сын: Черемисинов Емельян
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Смерть
02.12.1900
Причина смерти: Естественная смерть/старость