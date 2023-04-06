(Куимова) Неонила Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куимова) Неонила Потаповна

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

24.09.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Куимов Потап

Мать: не указана

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Черемисинов возможный Андрей

Отец ребёнка: Черемисинов Григорий

Бракосочетание
11.03.1830

Муж: Черемисинов Григорий

Witnesses:Того же починка Сергей Куимов, Прохор и Афонасий Черемисиновы
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Черемисинов возможный Григорьевич

Отец ребёнка: Черемисинов Григорий

Рождение ребёнка
1832

Сын: Черемисинов возможный Тимофей

Отец ребёнка: Черемисинов Григорий

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.05.1835

Сын: Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич

Отец ребёнка: Черемисинов Григорий

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Смерть
24.09.1868
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
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