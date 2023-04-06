(Куимова) Неонила Потаповна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти24.09.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Куимов Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Черемисинов возможный Андрей
Отец ребёнка: Черемисинов Григорий
Бракосочетание
11.03.1830
Муж: Черемисинов Григорий
Witnesses:Того же починка Сергей Куимов, Прохор и Афонасий Черемисиновы
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Черемисинов возможный Григорьевич
Отец ребёнка: Черемисинов Григорий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Черемисинов возможный Тимофей
Отец ребёнка: Черемисинов Григорий
Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.05.1835
Сын: Черемисинов Иосиф (Осип) Григорьевич
Отец ребёнка: Черемисинов Григорий
Крестный: той же деревни Василий Игнатьев Черемиснов - родственник
Смерть
24.09.1868