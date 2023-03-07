Черемисинов возможный Тимофей
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти04.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Черемисинов Григорий
Мать: Неонила Потаповна
Рождение ребёнка
05.04.1861
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Мавра Афанасьевна
Крестная того починка Леонтия Черемисинова жена Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
11.06.1871
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Афанасьевна
крестная Означенного села (Круглыжи) дьячка Александра Сычугова дочь девица Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Афанасьевна
Смерть
04.01.1909