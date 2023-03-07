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Черемисинов возможный Тимофей

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Место рождения

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Черемисинов Григорий

Мать: Неонила Потаповна

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.04.1861

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Мавра Афанасьевна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная того починка Леонтия Черемисинова жена Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
11.06.1871

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Афанасьевна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная Означенного села (Круглыжи) дьячка Александра Сычугова дочь девица Анна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Афанасьевна

Смерть
04.01.1909
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
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