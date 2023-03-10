Черемисинова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти24.08.1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Черемисинов Петр
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
Рождение ребёнка
17.01.1806
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
восприемница Этого же починка Ивана Куимова дочь-девка Агафия
Рождение ребёнка
10.11.1808
Сын: Черемисинов Григорий
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Черемисинов Максим
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович
Смерть
24.08.1859
Причина смерти: от натуральной