Черемисинова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

24.08.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Черемисинов Петр

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Рождение ребёнка
17.01.1806

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемница Этого же починка Ивана Куимова дочь-девка Агафия
Рождение ребёнка
10.11.1808

Сын: Черемисинов Григорий

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Черемисинов Максим

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Черемисинов Трофим Харламович

Смерть
24.08.1859
Причина смерти: от натуральной
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