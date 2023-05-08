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Подзоров Марк Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1781 или 1790

Сын: Подзоров Филат Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Подзоров Прокофий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1795

Сын: Подзоров Михей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1795

Дочь: Малахова (Подзорова) Анна Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Подзоров Кондратий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Подзоров Демид Маркович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Подзоров Петр Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Марковна

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
13.01.1819

Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1833

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