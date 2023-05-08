Подзоров Марк Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781 или 1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Подзоров Прокофий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1795
Дочь: Малахова (Подзорова) Анна Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Подзоров Кондратий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Марковна
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
13.01.1819
Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Иосифовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1833