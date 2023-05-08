Подзоров Филат Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1790
Дата смерти17.11.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1790
Отец: Подзоров Марк Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Подзоров Тимофей Филатович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.11.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область