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Подзоров Филат Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1790

Дата смерти

17.11.1863

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1781 или 1790

Отец: Подзоров Марк Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Подзоров Тимофей Филатович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.11.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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