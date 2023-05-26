Малахова (Подзорова) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Подзорова) Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1795

Дата смерти

22.06.1853

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1795

Отец: Подзоров Марк Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1814

Муж: Марков Никифор Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1818

Дочь: Маркова (Кирюткина) Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Марков Никифор Семенович

Бракосочетание
25.10.1820

Муж: Малахов Михаил Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1821

Дочь: Малахова (Крючкова) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Михаил Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1824

Сын: Малахов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.06.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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