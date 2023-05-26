Малахова (Подзорова) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1795
Дата смерти22.06.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1795
Отец: Подзоров Марк Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1814
Рождение ребёнка
04.05.1818
Дочь: Маркова (Кирюткина) Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Марков Никифор Семенович
Бракосочетание
25.10.1820
Рождение ребёнка
07.08.1821
Дочь: Малахова (Крючкова) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Малахов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
20.03.1824
Отец ребёнка: Малахов Михаил Семенович
Смерть
22.06.1853