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Подзорова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Подзоров Демид Маркович

Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Марковна

Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
13.01.1819

Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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