Подзорова Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Марковна
Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
13.01.1819
Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Подзоров Марк Яковлевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно