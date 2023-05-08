Подзоров Демид Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
01.01.1821
Дочь: Подзорова Мелания Демидовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1824
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Подзорова Пелагея Демидовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно