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Подзоров Демид Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Подзоров Марк Яковлевич

Мать: Подзорова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
01.01.1821

Дочь: Подзорова Мелания Демидовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1824

Сын: Подзоров Павел Демидович

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Подзорова Пелагея Демидовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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