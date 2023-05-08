Подзорова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1803
Дата смерти01.12.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1821
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мелания Демидовна
Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович
Рождение ребёнка
13.01.1824
Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Демидовна
Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович
Смерть
01.12.1853