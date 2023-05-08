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Подзорова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1803

Дата смерти

01.12.1853

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Демид Маркович

Рождение ребёнка
01.01.1821

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мелания Демидовна

Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1824

Сын: Подзоров Павел Демидович

Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Демидовна

Отец ребёнка: Подзоров Демид Маркович

Смерть
01.12.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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