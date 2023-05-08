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Подзоров Михей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Подзоров Марк Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Подзоров Никита Михеевич

Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична

Рождение ребёнка
08.03.1823

Дочь: Подзорова Дарья Михеевна

Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова Наталия Михеевна

Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Агафия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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