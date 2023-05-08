Подзоров Михей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Подзоров Марк Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична
Рождение ребёнка
08.03.1823
Дочь: Подзорова Дарья Михеевна
Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова Наталия Михеевна
Мать ребёнка: Подзорова Агафия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно