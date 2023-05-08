Подзорова Агафия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзорова Агафия Кузьминична

Подзорова Агафия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 или 1795

Дата смерти

15.07.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Подзоров Никита Михеевич

Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович

Рождение ребёнка
08.03.1823

Дочь: Подзорова Дарья Михеевна

Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова Наталия Михеевна

Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Михей Маркович

Смерть
15.07.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close