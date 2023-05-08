Подзорова Агафия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 или 1795
Дата смерти15.07.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович
Рождение ребёнка
08.03.1823
Дочь: Подзорова Дарья Михеевна
Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова Наталия Михеевна
Отец ребёнка: Подзоров Михей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1855