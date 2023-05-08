Подзоров Никита Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грошикова (Подзорова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Кочурова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1845
Мать ребёнка: Кочурова Феодосия Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно