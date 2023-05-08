Подзоров Никита Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Никита Михеевич

Подзоров Никита Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Подзоров Михей Маркович

Мать: Подзорова Агафия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грошикова (Подзорова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Кочурова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Подзоров Степан Никитич

Мать ребёнка: Кочурова Феодосия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.