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Исупов Борис Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Между 1681 и 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1729 г.р.
Около 1731 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Исупов Елисей Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Исупов Дей Борисов

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Дарья Борисова

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Василиса Борисова

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Исупов Ерофей Борисов

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Исупов Василий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Исупов Алексей Борисов

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федора Борисова

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1752
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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