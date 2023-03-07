Исупов Борис Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Исупов Елисей Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Исупов Дей Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Дарья Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Василиса Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федора Борисова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752