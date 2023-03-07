Исупов Василий Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Исупов Борис Елисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Исупов Галактион Васильев
Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782