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Исупов Василий Борисов

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Исупов Борис Елисеев

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Исупов Галактион Васильев

Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Исупова Татьяна Михайлова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Татьяна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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