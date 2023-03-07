Исупова Татьяна Михайлова
Место рожденияпоч. Лукинской заимки, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лукинской заимки, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Исупов Галактион Васильев
Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812