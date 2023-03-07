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Исупова Татьяна Михайлова

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Место рождения

поч. Лукинской заимки, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лукинской заимки, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Исупов Галактион Васильев

Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Исупов Василий Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Василий Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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