Исупов Елисей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1681 и 1685
Дата смерти1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1685
Отец: Исупов Дмитрий Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Исупов Борис Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Исупов Логин Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739