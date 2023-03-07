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Исупов Елисей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1681 и 1685

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1685

Отец: Исупов Дмитрий Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Исупов Борис Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Исупов Венедикт Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Исупов Владимир Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Исупов Логин Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1739
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния