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Исупов Дмитрий Максимов

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Место рождения

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Исупов Максим Осипов

Мать: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Исупов Гаврило (Ганка) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Исупов Никита Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Исупов Дорофей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1681 и 1685

Сын: Исупов Елисей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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