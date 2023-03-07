Исупов Дмитрий Максимов
Место рожденияпоч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Исупов Максим Осипов
Мать: не указана
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Исупов Гаврило (Ганка) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1681 и 1685
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678