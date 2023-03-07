Исупов Венедикт Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Венедикт Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Отец

Между 1681 и 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Исупов Елисей Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Марина Венедиктова

Мать ребёнка: Дарья Фадеева

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Исупов Мокей Венедиктов

Мать ребёнка: Дарья Фадеева

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Фекла Венедиктова

Мать ребёнка: Дарья Фадеева

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Исупов Купреян Венедиктов

Мать ребёнка: Дарья Фадеева

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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