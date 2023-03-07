Исупов Венедикт Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Исупов Елисей Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Марина Венедиктова
Мать ребёнка: Дарья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Дарья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Фекла Венедиктова
Мать ребёнка: Дарья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Исупов Купреян Венедиктов
Мать ребёнка: Дарья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750