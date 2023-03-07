Исупов Мокей Венедиктов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Исупов Венедикт Елисеев
Мать: Дарья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анисья Мокеева
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Мавра Мокеева
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Исупов Антипа Мокеев
Мать ребёнка: Агафия Титова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Васса Мокеева
Мать ребёнка: Агафия Титова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Агафия Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782