Исупов Мокей Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Мокей Венедиктов

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Место рождения

Ежовской

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.
Около 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Исупов Венедикт Елисеев

Мать: Дарья Фадеева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анисья Мокеева

Мать ребёнка: Марина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Мавра Мокеева

Мать ребёнка: Марина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Исупов Антипа Мокеев

Мать ребёнка: Агафия Титова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Васса Мокеева

Мать ребёнка: Агафия Титова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Исупов Алексей Мокеев

Мать ребёнка: Агафия Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782
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