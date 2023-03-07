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Марина Петрова

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Место рождения

поч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анисья Мокеева

Отец ребёнка: Исупов Мокей Венедиктов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Мавра Мокеева

Отец ребёнка: Исупов Мокей Венедиктов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Мокей Венедиктов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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