Исупов Купреян Венедиктов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Исупов Венедикт Елисеев
Мать: Дарья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Домника Купреянова
Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Марья Купреянова
Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Фекла Абакумова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812