Исупов Купреян Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Купреян Венедиктов

Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Исупов Венедикт Елисеев

Мать: Дарья Фадеева

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Исупов Антон Купреянов

Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Домника Купреянова

Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марья Купреянова

Мать ребёнка: Исупова Фекла Абакумова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Фекла Абакумова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния