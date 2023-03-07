Исупова Фекла Абакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупова Фекла Абакумова

Исупова Фекла Абакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Исупов Антон Купреянов

Отец ребёнка: Исупов Купреян Венедиктов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Домника Купреянова

Отец ребёнка: Исупов Купреян Венедиктов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марья Купреянова

Отец ребёнка: Исупов Купреян Венедиктов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Купреян Венедиктов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния