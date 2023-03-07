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Исупов Алексей Борисов

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Исупов Борис Елисеев

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафия Алексеева

Мать ребёнка: Исупова Параскева Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Исупова Параскева Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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