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Исупов Ерофей Борисов

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Исупов Борис Елисеев

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Парасковья Ерофеева

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Акулина Ерофеева

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Исупов Василий Ерофеев

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Исупов Федор Ерофеев

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Дарья Ерофеева

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Татьяна Ерофеева

Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Матрена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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