Исупов Ерофей Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Исупов Борис Елисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Парасковья Ерофеева
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Акулина Ерофеева
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Исупов Федор Ерофеев
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Дарья Ерофеева
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Татьяна Ерофеева
Мать ребёнка: Исупова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Матрена Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786