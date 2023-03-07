Исупов Дей Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Исупов Борис Елисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Исупов Федот Деев
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Агафья Деева
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762