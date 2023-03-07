Исупов Дей Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Дей Борисов

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Исупов Борис Елисеев

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Исупов Федот Деев

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Агафья Деева

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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