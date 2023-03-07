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Берестов Елисей Остафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Берестов Остафей Петров

Мать: Берестова Ирина (Орина) Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Берестов Антон Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Берестов Дементий Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Берестов Иван Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Берестов Никита Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Афимья (Агафья) Карпова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Берестов Петр Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Афимья (Агафья) Карпова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Афимья (Агафья) Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Катерина Нефедова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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