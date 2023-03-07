Берестов Елисей Остафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Берестов Сава (Семен) Елисеев
Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Берестов Дементий Елисеев
Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Берестова Катерина Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Берестова Афимья (Агафья) Карпова
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Берестова Афимья (Агафья) Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762