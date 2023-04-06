Берестов Сава (Семен) Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Елена Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния