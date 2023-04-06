Берестов Сава (Семен) Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Сава (Семен) Елисеев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Берестов Елисей Остафьев

Мать: Берестова Катерина Нефедова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Берестов Трофим Савинов

Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Берестов Иван Савинов

Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Берестов Карп Савинов

Мать ребёнка: Берестова Елена Андреева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Елена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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