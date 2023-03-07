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Пушкарева Васса Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1753 и 1755

Дата смерти

19.06.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пушкарев Владимир Кириллов

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марья Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1784 ст.

Сын: Пушкарев Козьма Кириллов

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Домника Кириллова

Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.06.1805 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально