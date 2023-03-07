Пушкарева Васса Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1753 и 1755
Дата смерти19.06.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Пушкарев Владимир Кириллов
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Марья Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев
Рождение ребёнка
01.10.1784 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Домника Кириллова
Отец ребёнка: Пушкарев Кирилл Ерофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1805 ст.
Причина смерти: натурально