Берестова Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Елена Андреева

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Берестов Трофим Савинов

Отец ребёнка: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Берестов Иван Савинов

Отец ребёнка: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Берестов Карп Савинов

Отец ребёнка: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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