Берестова Катерина Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Берестов Сава (Семен) Елисеев
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Берестов Дементий Елисеев
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1735