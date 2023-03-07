Берестова Катерина Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Катерина Нефедова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Берестов Сава (Семен) Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Берестов Антон Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Берестов Дементий Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Берестов Иван Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Елисей Остафьев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1735
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