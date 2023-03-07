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Берестов Петр Елисеев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Берестов Елисей Остафьев

Мать: Берестова Афимья (Агафья) Карпова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Берестов Семен Петров

Мать ребёнка: Берестова Салманида

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Берестов Фрол Петров

Мать ребёнка: Берестова Салманида

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Берестов Виссарион Петров

Мать ребёнка: Берестова Салманида

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Салманида

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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