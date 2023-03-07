Берестов Петр Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Берестова Салманида
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Берестов Фрол Петров
Мать ребёнка: Берестова Салманида
Рождение ребёнка
1762
Сын: Берестов Виссарион Петров
Мать ребёнка: Берестова Салманида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Салманида
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762