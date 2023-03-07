Берестова (Морозова) Афимья (Агафья) Карпова
Место рожденияпоч. Пигали, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Морозов Карп
Мать: не указана
поч. Пигали, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762