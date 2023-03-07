Берестова (Морозова) Афимья (Агафья) Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова (Морозова) Афимья (Агафья) Карпова

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Место рождения

поч. Пигали, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Морозов Карп

Мать: не указана

поч. Пигали, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Берестов Никита Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Берестов Петр Елисеев

Отец ребёнка: Берестов Елисей Остафьев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Елисей Остафьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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