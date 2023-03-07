Берестов Никита Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Берестова Настасья Евдокимова
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Анна (?) Никитина
Мать ребёнка: Берестова Настасья Евдокимова
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762