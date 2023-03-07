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Берестов Никита Елисеев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Берестов Елисей Остафьев

Мать: Берестова Афимья (Агафья) Карпова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Берестов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Берестова Настасья Евдокимова

поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Анна (?) Никитина

Мать ребёнка: Берестова Настасья Евдокимова

поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Настасья Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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