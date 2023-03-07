Берестов Андрей Никитин
Место рожденияпоч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762