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Берестов Андрей Никитин

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Место рождения

поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Берестов Никита Елисеев

Мать: Берестова Настасья Евдокимова

поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Сардике Теплаго ключа, Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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