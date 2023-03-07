Асеев (однодворец) Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Асеев (однодворец) Степан
Мать: Асеева Анисья Назаровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Асеев (однодворец) Федор Павлович
Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кораблина Пелагея Асеева
Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Асеев (однодворец) Егор Павлович
Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тарасова Ульяна Асеева
Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Наталья Петровна
Смерть
До 1871