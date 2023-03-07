Асеев (однодворец) Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Павел Степанович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Асеев (однодворец) Степан

Мать: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Асеев (однодворец) Федор Павлович

Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кораблина Пелагея Асеева

Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асеев (однодворец) Егор Павлович

Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тарасова Ульяна Асеева

Мать ребёнка: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Наталья Петровна

Смерть
До 1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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