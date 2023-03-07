Асеев (однодворец) Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Федор Павлович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Мать: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1871

Дочь: Акулова Ксения Асеева

Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1876

Сын: Асеев Семен Федорович

Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Асеев (однодворец) Григорий Федорович

Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1883

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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