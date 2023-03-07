Асеев (однодворец) Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
22.01.1871
Дочь: Акулова Ксения Асеева
Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.04.1876
Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Асеев (однодворец) Григорий Федорович
Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Асеева Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно