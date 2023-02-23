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Асеева Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Асеев (однодворец) Федор Павлович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кораблина Пелагея Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асеев (однодворец) Егор Павлович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тарасова Ульяна Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Смерть
23.07.1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: Холера
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