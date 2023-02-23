Асеева Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти23.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Асеев (однодворец) Федор Павлович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кораблина Пелагея Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Асеев (однодворец) Егор Павлович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тарасова Ульяна Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1871
Причина смерти: Холера